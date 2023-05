FC Bayern: Salihamidzic reagiert auf sein Aus - und lädt Nagelsmann ein

„Es war ein emotionaler Moment“

Salihamidzic lädt Nagelsmann ein

Salihamidzic bedankte sich anschließend auch bei Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Er habe seiner Meinung nach ebenso einen Anteil an der Meisterschaft wie der aktuelle Coach Thomas Tuchel. „Julian hat auch eine Hand an der Schale. Wir sind alle traurig gewesen, als er gehen musste. Wir schätzen ihn und er ist ein richtig guter Trainer“, so Bayerns Ex-Sportvorstand, der daher auch eine Gratulation an den Ex-Trainer rausschickte.