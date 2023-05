FC Bayern: Tuchel-Leistung als FCB-Trainer? Fans sehen Mitschuld nach SPORT1-Umfrage

"Ohne Rücksicht auf Verluste": Was Watzke in der Kabine sagte

"Ohne Rücksicht auf Verluste": Was Watzke in der Kabine sagte

Kein Titel für Tuchel?

Doch in Tuchels noch kurzer Regentschaft fallen auch das Aus in der Champions League gegen Manchester City sowie im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg. Damit brachte sich der vorherige Coach des FC Chelsea schon früh in die Bedrängnis - und könnte am Ende das Gesicht für die erste titellose Bayern-Saison seit mehr als zehn Jahren sein.