FC Bayern: Völler reagiert auf Spekulationen zu Xabi Alonso & Wirtz - "Sicherlich nicht in diesem Sommer“

Klartext von Rudi Völler zum tief in der Krise steckenden FC Bayern nach dessen nun möglicherweise verspielter Meisterschaft durch das 1:3 gegen RB Leipzig:

Völler erklärte, er halte Konsequenzen in der Chefetage des deutschen Rekordmeisters für falsch. Vorstandschef Kahn, der angeblich vor dem Aus steht, sei „eine Kämpfernatur, der wird sicherlich die Ärmel hochkrempeln und zeigen wollen, dass Bayern München der absolute Topklub ist. Die Chance hätte er auch verdient“.

Alsonso und Wirtz? „Sicherlich nicht in diesem Sommer“

„Das ist grundsätzlich der Kreislauf im Profi-Geschäft, das wird jeden einmal treffen, aber sicherlich nicht in diesem Sommer“, erklärte der langjährige Manager der Werkself.

Alonso hatte unlängst vor dem Halbfinal-Rückspiel und dem Aus in der Europa League gegen die AS Rom angedeutet, seinen Ende Juni 2024 auslaufenden Vertrag in Leverkusen erfüllen.