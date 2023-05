Pokal-Machtdemonstration in Freiburg: Warum nicht immer so, RB Leipzig?

Am Ende stand ein deutliches 5:1 zu Buche, dem Dani Olmo mit einem Vorlagen-Hattrick und dem Führungstreffer seinen Stempel aufdrückte. Es war eine Machtdemonstration - eine Top-Leistung, die in der Liga jedoch Mangelware ist.

Die Frage kommt auf, weil man den eigenen Ambitionen in der Bundesliga hinterherhinkt. Dort läuft es nicht so rosig, wie am Dienstagabend im Pokal.

Nur in der Aufstiegssaison verpasste RB die Champions League

Denn der Kader um Top-Stars wie Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai, Josko Gvardiol und Olmo ist monetär auf die Königsklasse ausgerichtet, die in Leipzig eigentlich das Minimalziel ist. Lediglich in der Aufstiegssaison 2017/18 landete RB auf Rang sechs, seitdem qualifizierte man sich jedes Jahr für die Königsklasse.

Schwächste Chancenverwertung der Top-10-Klubs

Orban beklagt Fehlen von Olmo und Nkunku

„Wir genießen den Abend, aber der Fokus direkt wieder auf der Bundesliga“

Auf dem Final-Einzug will sich Orban aber nicht lange ausruhen: „Wir genießen den Abend, aber der Fokus direkt wieder auf der Bundesliga und dem nächsten Spiel in Freiburg.“

Mut im Saisonendspurt macht vor allem die vergangene Saison. Damals sicherte man sich den Platz für die Königsklasse erst in letzter Minute am 34. Spieltag, als Orban bei Absteiger Arminia Bielefeld in der 93. Minute zum 1:1 einköpfte. So spannend will man es in dieser Spielzeit aber nur ungern machen.