Transfermarkt: Chelsea wirbt weiter um RB-Star - ein Premier-League-Wechsel wird wahrscheinlicher

Schon Ex-Chelsea-Trainer Thomas Tuchel wollte Gvardiol im vergangenen Sommer an die Stamford Bridge lotsen, scheiterte mit seinen Avancen aber am Leipziger Veto.

Gvardiol schmeichelt Chelsea-Interesse

„Mein Agent rief mich an und sagte, dass Chelsea extrem interessiert ist“, gab Gvardiol im Interview mit der britischen Zeitung zu verstehen, „natürlich denkt man definitiv an ein ernsthaftes Angebot eines großen Klubs wie Chelsea.“ Leipzig teilte dem damals 20-Jährigen jedoch mit, sie würden ihn nicht verkaufen.

Von der will RB-Trainer Marco Rose nichts wissen: „Josko Gvardiol wird auch in der nächsten Saison ein Spieler von RB Leipzig sein.“ Von Gvardiols Premier-League-Wunsch wisse Rose zwar, einen konkreten Transfer-Zeitpunkt habe der 46-Jährige in Vier-Augen-Gesprächen nicht vernommen.