Wut-PK: Glasner kassiert Konter aus eigenen Reihen - Eintracht-Boss mit Klartext

Scharfe Kritik an Oliver Glasner von oberster Stelle!

Der Trainer von Eintracht Frankfurt wurde am Tag nach der Pleite gegen die TSG Hoffenheim (1:3) von Vorstandsmitglied Axel Hellmann zurechtgewiesen.

„Es ist spürbar, dass er natürlich enttäuscht ist über die sportlichen Ergebnisse. Ein stückweit kann ich ihn verstehen“, sagte Hellmann über Glasner bei Bild: „Was ich aber auf keinen Fall verstehen kann, ist, dass man quasi diese Enttäuschung an einem Journalisten auslässt, der dort seine Arbeit macht und seine Frage auf eine sehr ruhige Art und Weise stellt, ohne einen zynischen Unterton.“

Die Ansage des Vorstandsprechers war eindeutig: „Wenn Oliver Glasner darüber noch mal nachdenkt, weiß er, dass das weder gut noch richtig war, so zu reagieren.“

Glasner entschuldigt sich offenbar für Wut-PK

Glasner hatte sich am Samstag auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Sinsheim mit einem Journalisten angelegt. „Hört mir auf mit diesem Müll. Ich weiß, was die Jungs hier leisten“, hatte der aufgeregte Coach dem langjährigen Eintracht-Berichterstatter an den Kopf geworfen, der eine Frage zu vergebenen Chancen gestellt hatte.

Glasner, der während der Partie die Rote Karte gesehen hatte, weiter: „Ich weiß, was die Jungs leisten und dann akzeptiert auch mal, dass die Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Hört mir auf damit, dass die Spieler es nicht kapieren, dass sie keinen Einsatz zeigen oder keinen Charakter haben.“

Für seinen Auftritt habe sich Glasner später entschuldigt, erläuterte Hellmann am Sonntagvormittag: „Das ist auch in Ordnung. Aber wir müssen bei der großen Linie bleiben und es ist ein Zeichen für mich, dass wir uns mehr mit uns selbst beschäftigen, als mit der Aufgabe, die wir haben.“

„Das gehört nicht in die Öffentlichkeit“

Der Trainer wisse sicher selbst am besten, dass die Aktion „nicht glücklich war und auch nicht geschickt“ war. Glasner hatte in seinem Zorn auch behauptet, dass Eintracht-Routinier Makoto Hasebe wegen der hohen Belastung in der laufenden Saison „teilweise Blut im Urin“ habe: „Das gehört nicht in die Öffentlichkeit, so eine Aussage. So ein Thema gehört nicht in die Öffentlichkeit“, meinte Hellmann dazu.

Insgesamt könne er der Glasner-Rede „nicht viel Positives“ abgewinnen.

Auswirkungen auf die Zukunft Glasners werde die PK aber keine haben: „Das ist nicht der Maßstab, ob eine Trainer bleibt oder nicht. Das ist eine Undiszipliniertheit, von der wir uns in den letzten Wochen auf dem Platz und an anderer Stelle einige geleistet haben. Das passt in der Summe in ein Gesamtbild, da müssen wir schleunigst wieder in die Spur kommen.“