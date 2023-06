Bleibt Kolo Muani? Was Eintracht Frankfurt hoffen lässt

Randal Kolo Muani wählte solche vor wenigen Tagen bei Instagram. Der Star von Eintracht Frankfurt postete ein kurzes Saisonrückblick-Video und kommentierte: „Ein großes Dankeschön an euch alle. Eure Unterstützung war unglaublich. Wir werden noch stärker zurückkommen und wollen mehr erreichen denn je zuvor.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Eintracht sieht sich bei Kolo Muani nicht chancenlos

Können die Hessen ihren Top-Scorer, der in seiner ersten Saison in Frankfurt in 46 Pflichtspielen 23 Tore und 17 Vorlagen beisteuerte und von den Bundesliga-Profis im kicker mit 24,2 Prozent zum „überzeugendsten Spieler“ ernannte wurde, tatsächlich noch ein weiteres Jahr halten?