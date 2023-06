Bundesliga: Hoffenheim vor Verpflichtung von Schalkes Bülter

Der nächste Schalke-Star steht vor dem Abgang. Und jetzt könnte bei Marius Bülter alles ganz schnell gehen. Der Offensiv-Star hat S04 seinen Wechselwunsch mitgeteilt, möchte gerne in der 1. Liga bleiben.

Der Spätzünder, der vor fünf Jahren noch mit Rödinghausen in der Regionalliga kickte, will weiterhin im deutschen Oberhaus auflaufen.

Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen den Vereinen wird allerdings die Ablöse sein. Schalke um den neuen Sportchef André Hechelmann fordert für den Knipser (erzielte in der abgelaufenen Saison elf Bundesliga-Treffer) fünf Millionen Euro.

Zu viel für Hoffenheim, das für den 30-Jährigen etwa die Hälfte zahlen will.

Bülters Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2025. Königsblau hat also keine Not, den Linksaußen zu verkaufen. Ausgang im Poker also offen …