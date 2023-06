BVB: Dahoud spricht über besonderen Dortmund-Kollegen - „Er war immer für mich da“

„Marco Reus hat mich besonders geprägt“

Im Sommer 2017 wechselte Dahoud für rund 10 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB . Insgesamt war er in 141 Spielen für den Klub im Einsatz, in denen er fünf Tore selbst schießen und 17 Tore vorbereiten konnte.

An einige Spiele denkt der Mittelfeldspieler besonders gerne zurück: „Es gab einige besondere Partien. Das 3:2 gegen die Bayern. Oder den Sieg in Sevilla in der Champions League mit meinem Tor. Oder den Sieg im DFB-Pokal“, sagte der Mittelfeldspieler.

„Sonst gehst du kaputt in diesem Geschäft“

Nach dem 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag, standen die Fans trotzdem hinter ihrer Mannschaft. Das ist auch bei den Spielern und Verantwortlichen positiv angekommen. „Die Fans und die Stadt machen den Verein besonders, es ist verrückt. So ein Rückhalt, so eine Wand wie hier in Dortmund - das ist einmalig. Schade, dass wir uns nicht mit dem Titel gekrönt haben“, betonte der Mittelfeldspieler.