FC Bayern: Hainer stellt Hoeneß-Aussage klar! Präsident spricht über Kahn-Aus

Der 68-Jährige präzisierte: „Ich habe im vergangenen Sommer eine Reise zu Fanklubs in ganz Oberbayern gemacht, da habe ich gut mitbekommen, was für ein Bild an der Basis vorherrscht.“ Er bekäme außerdem viele Mails und Briefe, ein Riesenschwung sei nach der Entlassung von Julian Nagelsmann gekommen. „Aus all diesen Eindrücken wurde am Ende ein Gesamtbild, das uns zum Handeln veranlasst hat.“