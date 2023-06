FC Bayern: Kanada-Überraschung um Davies

Der Linksverteidiger steht nicht im kanadischen Aufgebot für den Concacaf Gold Cup, das der Verband am Montag bekannt gab.

Der Gold Cup startet am 24. Juni und wird bis zum 17. Juli in den USA und Kanada ausgespielt und ist die Kontinentalmeisterschaft.

Davies hätte bei einer eigenen (erfolgreichen) Teilnahme also den Start in die Vorbereitung mit dem FC Bayern verpasst. Nun bekommt er jedoch eine Verschnaufpause und wird dann am 13. Juli zum Auftakt der Münchner erwartet.