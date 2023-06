Was will Bayern mit Laimer? "Ich bin hier richtig" - Neuzugang im Datenvergleich zu Kimmich, Goretzka, Gravenverch

Kommt Laimer bei Bayern überhaupt zum Zug?

Stellt sich berechtigterweise die Frage, was die Bayern eigentlich mit Laimer wollen, zumal mit dem designierten Neuzugang Raphael Guerreiro ein weiterer Akteur in den Startlöchern steht, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Bayern setzt voll auf Laimer

Nach SPORT1 -Informationen definitiv! Im Verein hält man große Stücke auf den Österreicher und war mit seinen zuletzt in Leipzig gezeigten Leistungen (traf unter anderem gegen die Bayern in München) sehr zufrieden. Die Überzeugung ist da, dass Laimer dem FCB sofort weiterhelfen, wichtige Spiele machen wird und auch dem Sprung zum Stammspieler schaffen kann.

Der 26-Jährige bringt auf jeden Fall etwas mit, was dem deutschen Rekordmeister in der vergangenen Saison im Mittelfeld häufig abgegangen ist: eine „unfassbare Dynamik im Ballgewinn und Umschalten“, schwärmt Leipzig-Trainer Marco Rose.

Bayern-Stars mit besseren Zweikampf-Werten

Trotzdem unterstreichen die Bundesliga-Leistungsdaten, dass sich die Bayern-Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison in ihren Kernkompetenzen keineswegs hinter Laimer verstecken mussten, vor allem bei den Zweikampf-Werten.

29 waren es bei Laimer, während Gravenberch auf 26 kommt, Goretzka auf 22 und Kimmich auf 18. Steigern konnte sich der Österreicher im Laufe der Zeit in fußballerischer Hinsicht, was sich auch in seinen Offensivaktionen niederschlägt.

Österreicher: „Mich gibt es nur mit 100 Prozent“

In der abgelaufenen Saison erzielte Laimer, der sich im September eine Verletzung an der linken Syndesmose zugezogen hatte und bis Jahresende ausgefallen war, immerhin drei Treffer bei einer Einsatzzeit von 1471 Minuten (ohne Nachspielzeit). Am vorletzten Spieltag beim 3:1-Sieg von Leipzig in München schockte er die Bayern mit dem Ausgleichstreffer.