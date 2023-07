Talent Bamba rettet BVB in Oberhausen - Terzic übt Kritik an Leistung

BVB-Talent rettet Sieg in Oberhausen

+++ Abpfiff +++

+++ 90. Minute: Tor für den BVB +++

+++ 87. Minute: Oberhausen bringt frische Kräfte +++

+++ 77. Minute: Wechsel aufseiten der Gäste +++

+++ 75. Minute: Chance für Oberhausen +++

+++ 73. Minute: Erneute Wechsel bei RWO +++

+++ 69. Minute: Ruzgis gleicht aus +++

+++ 64. Minute: Zwei Wechsel bei RWO +++

+++ 63. Minute: Terzic wechselt durch +++

+++ 62. Minute: Lotka pariert +++

+++ 58. Minute: Abschluss durch Kleinsorge +++

+++ 49. Minute: BVB dreht das Spiel +++

+++ Terzic wechselt auf drei Positionen +++

+++ Halbzeit: Zur Pause steht es 1:1 +++

+++ 44. Minute: Riesenchance für die Gastgeber +++

+++ 37. Minute: Stoppelkamp scheitert an Meyer +++

+++ 33. Minute: Torschussversuch für den BVB +++

+++ 30. Minute: Freistoß für Oberhausen +++

+++ 20. Minute: Freistoß für Schwarz-Gelb +++

+++ 18. Minute: Kreyer vergibt Chance für RWO +++

+++ 14. Minute: Schneller Ausgleich +++

+++ 10. Minute: Erneute Großchance der Gastgeber +++

+++ 7. Minute: Oberhausen geht in Führung +++

Oberhausen flankt den Ball von der rechten Seite in den Strafraum. BVB-Keeper Meyer kommt im Luftduell mit Oberhausen-Innenverteidiger Cottrell Ezekwem nicht an den Ball, der von Ezekwems Kopf in das Dortmunder Tor fliegt.

+++ Los geht´s in Oberhausen +++

+++ Hummels ist Kapitän im zweiten Test +++

+++ Nationalspieler wieder beim BVB +++

+++ BVB vor USA-Reise +++

Nach dem Test in Oberhausen tritt der BVB am 22. Juli noch bei Rot-Weiß Erfurt an. Dann geht es am 24. Juli in die USA. Dort absolviert der Klub ein Trainingslager in San Diego. Während der Reise testet der BVB auch gegen zwei Top-Klubs: Am 31. Juli geht es in Las Vegas gegen Manchester United (3 Uhr). Kurz vor der Heimreise wartet mit dem FC Chelsea (3. August, 2.30 Uhr) das nächste englische Spitzenteam.