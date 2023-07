Bundesliga: Bastelt die Eintracht am Traum-Sturm?

Neuzugang Omar Marmoush gab bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz zu: „Kolo Muani ist ein riesiger Spieler! Das hat man letztes Jahr gesehen. Ich habe mir auch etwas von ihm abgeschaut und wünsche mir, dass ich mit ihm spiele.“ Geht der Wunsch des Ägypters in Erfüllung?

Es deutet aktuell wenig auf einen Abgang von Kolo Muani hin

So sieht der Bayern-Plan aus

So sieht der Bayern-Plan aus

Kolo Muani ist deshalb auch mit im Trainingslager in Windischgarsten, zuletzt überragte er bei den Leistungstests. Den Urlaub nutzte der Franzose, um sich in Marbella noch fitter zu machen, bei Instagram postete er seine Ergebnisse voller Stolz.

Dennoch steckt Eintracht in der Zwickmühle

Auch wenn es derzeit keine Bewegung auf dem Transfermarkt gibt, stecken die Frankfurter in einer Zwickmühle. Verlassen sie sich darauf, dass wirklich nichts mehr passiert? Oder bauen sie vor, weil in den letzten Tagen der Transferperiode doch noch etwas Verrücktes geschieht?

Niemand weiß, welche Wünsche Kolo Muani äußert, wenn doch noch ein Verein der Güteklasse Paris Saint-Germain anklopft und dem Vize-Weltmeister mit einem fürstlichen Gehalt den Kopf verdreht. Vor allem den offenen Ausgang in der Causa Kylian Mbappé registrieren auch die Verantwortlichen der Hessen ganz genau.

Krösche hat in seiner Frankfurter Zeit stets probiert, das Heft des Handelns in der eigenen Hand zu halten. Als er reagieren musste, nachdem Filip Kostic den Klub in Richtung Juventus Turin verließ, griff er mit Luca Pellegrini daneben. Ein solches Szenario soll und darf sich bei den gehobenen Ansprüchen und Ambitionen des Europa-League-Siegers von 2022 nicht noch einmal wiederholen.