BVB: Fix! Mittelfeldstar fällt Entscheidung

Der BVB bindet einen weiteren Leistungsträger!

Was SPORT1 bereits berichtete, ist jetzt auch offiziell: Emre Can bleibt den Dortmundern erhalten. Der 29-Jährige, sein Management und die Bosse des BVB waren in den vergangenen Wochen zielführend vorangekommen. Nun hat er seine Unterschrift unter das neue Papier gesetzt. Sein neuer Vertrag läuft bis 2026, teilten die Dortmunder mit.

„Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft“, betonte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Can selbst erklärte: „Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund. In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten.“

Es müsse sein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. „Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

Can, der im Januar 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus Turin kam, hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile zum Anführer und Stammspieler unter Edin Terzic entwickelt.

Wird Can neuer Kapitän?

Ajax-Star Edson Álvarez, mit dem es schon eine Einigung gab, abzusagen, ist auch ein Dortmunder Vertrauensbeweis für Can.

Der gebürtige Frankfurter fühlt sich in Dortmund total wohl, gerade die vergangene Saison hat ihm gezeigt, was mit der Mannschaft möglich ist.

Er ist zudem ein heißer Kandidat auf die Kapitänsbinde. In der vergangenen Saison war der ehemalige Liverpool-Star bereits im BVB-Teamrat.

„Wir freuen uns, dass Emre gesund aus der Sommerpause gekommen ist und sofort einsteigen konnte. Das war nicht häufig so“, betonte Terzic zuletzt: „Das war im Sommer schon ein Problem und auch im Winter hat er viele Teile der Vorbereitung verpasst. Jetzt macht er einen sehr guten Eindruck.“

Vertragslaufzeit noch unklar