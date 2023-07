BVB: Marcel Sabitzer setzt erstes dickes Ausrufezeichen!

Zwei Torbeteiligungen in nur einer Halbzeit – das BVB-Debüt von Marcel Sabitzer kann sich durchaus sehen lassen! Beim 3:2-Testsieg in Las Vegas gegen Manchester United startete der 29 Jahre alte Star-Zugang gegen seine alten Teamkollegen auf der Achter-Position an der Seite von Julian Brandt. Dahinter spielte zunächst Neu-Kapitän Emre Can als klarer Sechser.

Sabitzer hatte anfangs leichte Anpassungsschwierigkeiten, kam beispielsweise vor dem 0:1 durch Diogo Dalot (24.) nicht richtig in den Zweikampf. Mit zunehmender Spieldauer fand der Ex-Münchner, der in der Rückrunde noch an United verliehen war und zu elf Premier-League-Einsätzen kam, aber zu mehr Sicherheit und damit auch besser ins Spiel. „Er war bestimmt besonders motiviert, weil er gegen seinen alten Klub gespielt hat“, sagte Torwart Gregor Kobel.

Kurz vor der Pause zeigte Sabitzer seine Qualitäten: Den 1:0-Treffer durch Donyell Malen in der 43. Minute leitete der Österreicher hervorragend ein.

Der frühere Leipzig-Profi passte den Ball zunächst raus auf die rechte Seite zu Marius Wolf, machte anschließend einen Lauf in die Tiefe und bekam den Ball wieder zurückgespielt. Sabitzer legte das Leder mit der Hacke auf Karim Adeyemi ab, der wiederum auf Malen passte – ein toller Spielzug! Passend dazu vollendete Malen mit einem Seitfallzieher und tunnelte dabei auch noch Keeper Tom Heaton.

Nur eine Minute später fing Sabitzer einen Pass von Victor Lindelöf vor dem Strafraum ab und spielte gedankenschnell auf Torschütze Malen (44.) – stark! In diesen beiden Szenen zeigte Sabitzer, warum ihn der BVB für rund 20 Millionen Euro von den Bayern holte. Zur Pause wurde der Mittelfeld-Star, der noch etwas Trainingsrückstand hat, ausgewechselt.

Terzic: Überzeugt von Sabitzer

„Er musste in der ersten Halbzeit, wie alle in den gelben Trikots, ein bisschen leiden, weil der Gegner oft den Ball hatte“, sagte Trainer Edin Terzic. „Als wir es verstanden haben, das Zentrum zu schließen, war er maßgeblich daran beteiligt, dass wir die beiden Tore erzielt und vor allem die Bälle erobert haben. Das ist genau das, was wir uns vor dem Transfer von Marcel vorgestellt haben. Jetzt geht es darum, dass wir das regelmäßig von ihm sehen.“

Im hochmodernen Allegiant Stadium, das für rund 1,8 Milliarden Dollar in die Wüsten-Stadt gebaut wurde, zeigte der BVB vor 50.857 Fans offensiv zumindest eine ansprechende Leistung, defensiv allerdings bleiben die Probleme, die sich wie ein roter Faden durch die Testspiel-Phase ziehen, bestehen.

Die Dortmunder, die mit ihrer potenziellen Startelf für den Bundesliga-Auftakt gegen Köln (19. August) aufliefen, hatten gegen eine aus Stars und Talenten durchgemischte United-B-Elf immer wieder Probleme. Passend dazu patzte Abwehrchef Mats Hummels in der 52. Minute auch noch und spielte den Ball direkt vor die Füße des eingewechselten Antony. Den Weitschuss-Treffer des Brasilianers konnte der zur Pause für Gregor Kobel eingewechselte BVB-Keeper Alexander Meyer nicht verhindern.

Youssoufa Moukoko erzielte den Siegtreffer in der 71. Minute nach schöner Vorarbeit von Julian Brandt und Marco Reus.

„Es war ein guter und wichtiger Test“

Terzic resümierte nach dem fünften Sieg im fünften Test: „Es war ein guter und wichtiger Test für uns. Die Mannschaft hat es richtig gut gemacht gegen einen tollen Gegner. Ein paar Dinge haben uns aber weniger gefallen. Wir hatten zwischendurch nicht viel Ballbesitz. Insgesamt haben wir aber vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Erneut nicht zum Einsatz kam Felix Nmecha. Der 22 Jahre alte Neuzugang setzte wie schon gegen San Diego Loyal aus, war aber im Stadion und schrieb fleißig Autogramme. „Er hat leichte muskuläre Probleme im Oberschenkel gespürt“, so Terzic. „Natürlich hätten wir ihn heute dabei gehabt. Wir wollten aber kein Risiko eingehen.“ Von den bisherigen fünf Testspielen hat der Ex-Wolfsburger nur einen 45-Minuten-Einsatz gegen Erfurt zu verbuchen.