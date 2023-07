BVB: Terzic schlägt nach Rumpel-Tests Alarm!

Nach dem Match in San Diego redete der BVB-Coach Klartext und machte eine für seine Verhältnisse deutliche Ansage an seine Stars. „Wir haben gegen San Diego die Null gehalten, aber eigentlich nicht verdient“, schimpfte Terzic, den vor allem die zu lasche Einstellung seiner Spieler störte.

Terzic zieht auch im Training an

Läuft der BVB in den beiden Testspielen gegen Manchester United in Las Vegas (31. Juli/3 Uhr) und gegen Chelsea in Chicago (3. August/2.30 Uhr) mit einer ähnlichen Einstellung auf, könnte das mächtig nach hinten losgehen. Terzic spürt das und zieht zwei Wochen vor dem Pflichtspiel-Start auch im Training an.