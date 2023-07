FC Bayern: Joshua Kimmich nannte ihn einst "Biest"! Wo Bright Arrey-Mbi heute gelandet ist

Arrey-Mbi verpasst Durchbruch beim FC Bayern

Kein Durchbruch bei Flick und Nagelsmann

Köln bricht Leihe ab - neuer Anlauf in Liga zwei

Arrey-Mbi in Hannover etabliert

Arrey-Mbi freue sich ebenfalls auf eine weitere Saison am Maschsee und merkte an, was er in Hannover besonders schätze. „Vom ersten Tag an habe ich mich in Hannover und bei der Mannschaft sehr willkommen gefühlt. Ich bin dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, regelmäßig zu spielen. Aber genauso dankbar bin ich für die Unterstützung in den Phasen, in denen es bei mir auch mal nicht perfekt lief.“