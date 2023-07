FC Bayern: Kane, Mané, Goretzka! So lief die erste Tuchel-PK nach der Sommerpause

Jetzt legt der FC Bayern so richtig los: Nach dem ersten Mannschaftstraining an der Säbener Straße reisten die Stars des deutschen Rekordmeisters am Samstag ins Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee.

Nicht mit dabei: Wunschspieler Declan Rice, der West Ham zwar als Rekordtransfer verlässt, aber eben nicht nach München.

 00:47 Harry Kane und der FC Bayern? Kai Havertz reagiert genervt

Der Trainer gab zu diesem Thema eine „langweilige Antwort“ - und äußerte sich zu weiteren Fragen ausführlicher. SPORT1 hat die erste Bayern-Pressekonferenz der Saison im Ticker zum Nachlesen.

+++ Die PK ist beendet +++

Alle Fragen sind beantwortet, die Pressekonferenz vorbei.

+++ Tuchel über die Rechtsverteidiger- und Torhüter-Position +++

Ich glaube, auf der Torhüter-Position ergibt es derzeit keinen Sinn, etwas zu machen, weil die Situation zu unklar ist. Ich glaube, die besten Entscheidungen trifft man, wenn die Rahmenbedingungen klar sind, und die sind bei Manuel noch nicht klar genug, um daraus Konsequenzen abzuleiten. Wir haben Yann und Sven, die es bisher kompensiert haben, nach wie vor bei uns. Wir kennen Alex Nübels Meinung und die seines Beraters, trotz allem ist er bei uns. Da kann aber was passieren, ohne dem Ganzen zu weit vorgreifen zu wollen.

Es sind auf dem Papier viele Rechtsverteidiger. Benji Pavard ist ein etwas anderer Rechtsverteidiger, der auch sehr gerne und stark als Innenverteidiger gespielt hat. Dann gibt es mit Nous einen sehr spielstarken Rechtsverteidiger, der seine Unzufriedenheit manchmal kundtut. Das ist auch kein Problem, weil er am Ende gespielt hat und gut gespielt hat. Wir schauen mal, was passiert, weil Benji seinen Wunsch hinterlegt hat, mehr als Innenverteidiger zu spielen und nur noch ein Jahr Vertrag hat. Wir haben dort aber keine große Not, um jetzt in Panik zu verfallen. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit unseren Ideen und wie der Kader dort aussehen wird.

+++ Tuchel über Asien-Reise +++

Ich freue mich sehr auf Japan, denn ich war bisher noch nicht da. Ich mag diese Reisen. Es ist zwar sehr anstrengend, aber du hast attraktive Spiele und lernst einen neuen Kulturkreis kennen. Ich mag es, über diese Reisen zusammenzuwachsen. Hoffentlich sind die Trainingsbedingungen gut. Es ist Bestandteil eines europäischen Top-Klubs und deswegen habe ich damit kein Problem.

+++ Tuchel über Manés Situation +++

Gute Frage. Grundsätzlich hatte Sadio eine unbefriedigende Saison und ist hinter den Erwartungen des Vereins und seiner eigenen geblieben. Die Konkurrenz ist extrem hoch auf seiner Position. Kingsley ist für uns herausragend wichtig, Serge hat wieder in Form gefunden und wichtige Tore geschossen. Daher haben wir eine Situation, die sehr schwer für Sadio ist. Wir kennen aber die Meinungen des jeweils anderen. Er hat Vertrag und wir verlangen alles von ihm. Und dann schauen wir mal, im Fußball sind schon verrückte Dinge passiert.

+++ Tuchel über Hoeneß-Besuch und das Trainingslager +++

Wir besuchen ihn nicht als Mannschaft, sondern vielleicht im Trainerteam. Es ist aber viel mehr so, dass er uns besucht und sich einbringt.

Ich bin ein großer Freund von Teambuilding auf dem Platz und im Hotel. Wie kommen wir an? Wie verhalten wir uns gegenüber den Hotelangestellten? Wir wollen schnell auf das Tempo kommen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht überpacen. Wir versuchen schon, Abläufe zu finden, die uns nachher im Spiel helfen. Die Schwerpunkte für diese Woche ist erstmal eine Gewöhnung an die Belastung. In Asien werden wir nicht viel Rücksicht auf Jetlag oder Wetter nehmen, sondern wollen die Zeit nutzen. Vielleicht reduzieren wir auch die Spielzeiten, um am nächsten Tag wieder trainieren zu können.

+++ Tuchel über eine mögliche interne Deadline +++

Es wäre schön, wenn ich jetzt schon alle Spieler da hätte. Ich weiß aber, wie der Stand bei jedem Spieler ist und wir bei einigen mit Hochdruck arbeiten. Wir haben jetzt 23 Feldspieler im Kader, die bewiesen haben, wie stark sie spielen können. Mit ihnen müssen wir es schaffen, das nächste Niveau zu erreichen. Und dann hoffen wir, mit zusätzlichen Transfers das Team nochmal zu stärken. Selbst wenn Spieler noch spät kommen, werden wir sie schnell integrieren.

+++ Tuchel über fehlende Körperlichkeit +++

Ich glaube, dass uns eine Robustheit, eine Körperlichkeit und eine psychische Stabilität gefehlt hat. Deswegen ist es auch in dem Profil bei Spielern, die wir holen wollen.

+++ Tuchel über einen möglichen Abschied von Goretzka und Gravenberch +++

Ich würde für keinen Spieler bestätigen, dass er am 1.9. noch im Kader ist. Dafür ist die Transferzeit noch viel zu früh. Ich kann Ihnen aber versichern, dass beide bei uns im Kader stehen. Ich finde, dass Ryan in der Herausforder-Rolle ist und aus dieser Rolle das Beste herausholen muss. Leon hatte ein unbefriedigendes Ende der Saison. Er ist einfach von seinem Status jemand, von dem wir viel erwarten. Da ist Luft nach oben und die Aufgabe ist es, ihm zu helfen. Ich habe von Leon aber noch nicht gehört, dass er andere Pläne hat. Alle Mittelfeldspieler sind hier und wollen erstmal schauen, was der Trainer plant. Ich glaube, dass es zu früh in der Transferperiode ist, um dort eine Aussage zu treffen.

+++ Tuchel über Kane +++

Es ist eine ganz langweilige Antwort zu einer sehr interessanten Frage. Ich gebe keinen Kommentar zu einem Spieler ab, der unter Vertrag steht. Wir suchen einen Neuner, werden aber nur tätig, wenn er sportlich und menschlich passt. Wir brauchen noch etwas Geduld.

+++ Tuchel über seinen Eindruck zu den Neuzugängen +++

Wir wollen Lucas ersetzten und es nicht das allergrößte Geheimnis, welchen Spieler wir holen wollen. Es ist aber nicht gut, das Thema jetzt öffentlich zu kommentieren. Lucas hat in meinen Planungen eine große Rolle gespielt, aber wenn ein Spieler gehen möchte und ein lukratives Angebot hat und wir einen Ersatz haben, dann stimmen wir zu.

Rapha Guerreiro kann ich noch aus Dortmund. Er war ein No-Brainer, würde man im Englisch sagen. Er ist ein Schlitzohr, kann als Linksverteidiger oder im Mittelfeld spielen. Bei Konni Laimer wusste ich schon lange, dass er kommt, es wurde vor mir entschieden. Er ist extrem fleißig und laufstark und kann vielleicht nicht nur im Mittelfeld spielen. Er passt hervorragend ins Mannschaftsgefüge.

+++ Tuchel über die Arbeit nach Saisonende +++

Wir haben uns sehr regelmäßig getroffen und da stand im Vordergrund eine vertrauensvolle Arbeit mit Marco Neppe und Jan-Christian Dreesen. Es gab aber auch die größere Runde mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Herbert Heiner, dessen Wissen wir auch nutzen wollen. Eine Woche nach Saisonende haben wir die Saisonanalyse vorgestellt und Transferziele festgelegt. Die Hauptarbeit liegt nun bei Neppe, Dreesen und mir. Die Runde ist sehr interessant und meinungsstark.

+++ Tuchel über einen möglichen Rice-Transfer +++

Dieser Spieler hat ein Profil, den wir meiner Meinung nach nicht in unserem Kader haben. Deswegen könnte es interessant sein, einen solchen Spieler im Kader zu haben. In dem Fall ist allerdings Declan zu Arsenal gewechselt.

+++ Tuchel über die Vorbereitung +++

Das ist super, dass wir vier Wochen zusammen haben und unsere Prinzipien einschleifen können. Das wird uns gelingen. Alle haben großen Lust. Im Laufe der Transferperiode wollen wir unsere Mannschaft noch stärken. Es gilt, die Zeit aber gut zu nutzen.

+++ Tuchel über die Ansprache an die Mannschaft +++

Wir haben eine ganz kurze Ansprache gehalten und die Neuzugänge und Jugendspieler willkommen geheißen. Die Ziele sind bei Bayern zwar klar, aber der Kader ist noch wage. Er wird vermutlich anders aussehen, wenn wir in die Saison starten. Es ist aber schön, dass alle Spieler da sind. Wir haben jetzt sofort sechs Tage, um die Abläufe zu schärfen.

+++ Tuchel über den Zeitplan für Neuer +++

Es ist ein enger Zeitplan für das erste Saisonspiel. Wir haben keine Zeit im Überfluss, aber wir geben ihm die Zeit. Er braucht jetzt einfach Tag für Tag, Woche für Woche. Dann wissen wir mehr. Supercup und Bundesliga-Auftakt sind aber vermutlich zu früh. Er steigt im August im Mannschaftstraining ein und dann schauen wir mal, wie es klappt.

+++ Tuchel über de Ligt und Neuer +++

Matthijs de Ligt macht noch individuelles Training. Das sieht aber sehr, sehr gut aus, da ist es nur noch eine Frage von Tagen. Er wird, wenn alles so bleibt, direkt nach dem Trainingslager einsteigen. Manuel Neuer wird pendeln zwischen individuellem Athletik- und Torwarttraining. Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern im Anschluss teil integriert wird.

+++ FC Bayern: Rätsel um Matthijs de Ligt +++

Beim ersten Mannschaftstraining des FC Bayern München am Samstag fehlte Matthijs de Ligt. Der niederländische Abwehrchef war zunächst nicht an der Säbener Straße auf den Platz gekommen.

Der 23-Jährige war angeschlagen von den Länderspielen mit Oranje im Juni zurückgekehrt, spulte in den vergangenen Tagen individuelles Training ab.

+++ Bayerns Fahrplan für die Saisonvorbereitung +++

Nach der Pressekonferenz mit Thomas Tuchel soll ab 18 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit im Trainingslager am Tegernsee stattfinden.

Nach dem Trainingslager (bis 20. Juli) reist der Deutsche Meister vom 24. Juli bis 3. August nach Asien. Auf der Audi Summer Tour stehen Testspiele gegen Manchester City (26.7.), Kawasaki Frontale (29.7.) und den FC Liverpool (2.8.) an.