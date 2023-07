Harte Bankdrücker-Zeit beim BVB: Jetzt spricht Modeste!

In Köln war der 35 Jahre alte Publikumsliebling und Stammspieler. Sein Jahr in Dortmund verbrachte er hauptsächlich auf der Ersatzbank.

„Wenn man die Anzahl der Tore vergleicht, war das Verhältnis in Köln natürlich höher. Aber das sind zwei unterschiedliche Teams, zwei unterschiedliche Spielstile und unterschiedliche Kader. In der letzten Saison habe ich viel gelernt“, meinte Modeste nun.

Modeste: Habe in der Kabine das Wort ergriffen

Auch wenn er bei den Schwarz-Gelben nie zu seinem Spiel gefunden hat, habe er sich stets angeboten: „Ich war immer professionell und engagiert. Sie können den Verein fragen, auch als Ersatzspieler war ich an allem beteiligt. Ich habe in der Kabine vor den Spielern das Wort ergriffen, habe die Jungs unterstützt und habe mich an der Ausgeglichenheit der Gruppe beteiligt.“

Dass er in Dortmund weniger spielen werde als zuvor, sei ihm klar gewesen. „Der BVB hat einen großen Kader. Ich war an einen anderen Spielstil gewöhnt und musste mich anpassen. In dieser Saison habe ich 1175 Minuten und ein Finale um den Titel gespielt. Wir waren eine tolle Gruppe, in der die Mischung aus Jugend, Erfahrung und Konkurrenz sehr gut war.“