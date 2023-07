Meister-Trauma bei Haller? BVB-Star will weiterhin Elfmeter schießen

Elfmeter-Trauma? Haller kneift nicht

Sébastien Haller präsentiert sich beim BVB in Topform, im Trainingslager ist er quasi wie ein Neuzugang und wird in den Mannschaftsrat gewählt. Außerdem will er weiterhin Elfmeter schießen, ein Trauma nach dem vergebenen Strafstoß im Saisonfinale gegen Mainz hat er wohl nicht.