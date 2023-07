RB Leipzig: Droht der 230-Millionen-Ausverkauf? Die große Gefahr für Leipzig

Nach dem Pokalsieg mit RB Leipzig liebäugelten die Stars schon mit dem Meistertitel. Gut einen Monat später aber läuft ein massiver Ausverkauf beim Red-Bull-Klub - ob Leipzig danach wirklich noch ein Titelkandidat ist, steht zumindest aktuell in den Sternen.

Nkunku, Szoboszlai und Laimer weg - Gvardiol auf dem Sprung

Dazu will auch Josko Gvardiol den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und zu Manchester City wechseln, wie Max Eberl gegenüber der Leipziger Volkszeitung verriet.

Der Sport-Geschäftsführer, erst seit Dezember 2022 im Amt, muss jetzt gleich in seiner ersten Sommertransferperiode für RB einen großen Umbruch meistern.

Einzig bei Gvardiol (Vertrag 2027) sind Eberl nicht die Hände gebunden - für den Kroaten fordert Leipzig dem Vernehmen nach eine massive Ablösesumme: Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano will Leipzig den 21-Jährigen nicht unter 100 Millionen Euro gehen lassen.

Eberl bleibt der RB-Philosophie größtenteils treu

60 Mio. für Nkunku, 70 Mio. für Szoboszlai und 100 Mio. plus x für Gvardiol - Leipzig könnte in diesem Sommer mehr als 230 Millionen einnehmen. Aber gleichzeitig reißen die Star-Abgänge auch riesige Löcher in den Kader.