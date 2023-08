Manuel Neuer: "Er hat sich selbst in diese völlig unnötige Situation gebracht"

Wann kann Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten stehen? Diese Frage beschäftigt seit Wochen den Bayern-Kosmos. Fest steht bislang nur, dass der Stammkeeper des FC Bayern am Samstag beim ersten Pflichtspiel im Supercup gegen RB Leipzig nicht auflaufen kann und auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung steht .

Der Genesungsprozess nach seinem Unterschenkelbruch zieht sich weiter in die Länge. Wie die Bayern am Montag mitteilten, wurde Ende Juli eine Metallentfernung am rechten Wadenbein von Neuer durchgeführt.