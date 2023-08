BVB mit schwachen Auftritten - aber gibt es wirklich erste Zweifel an Trainer Terzic?

Obwohl Borussia Dortmund mit vier Punkten nach zwei Spieltagen in der Tabelle ordentlich platziert ist, zeigten sich die Spieler und Trainer Edin Terzic nach dem 1:1 beim VfL Bochum unzufrieden - zu schwach waren die Leistungen in den ersten beiden Partien.

So schlug Julian Brandt im Gespräch mit SPORT1 nach der Punkteteilung im kleinen Derby Alarm: „Am Ende ist jeder selbst dafür verantwortlich, sich am Anfang der Saison selbst dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist und dass man das leistet, wozu man im Stande sein muss. Da haben wir momentan einfach noch zu wenige von.“

Terzic stimmte dem Offensivspieler zu, versprach aber gleichzeitig Besserung: „Es lief in den ersten beiden Spielen noch nicht so flüssig, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir weitermachen und die Aktivität bekommen, damit jeder Einzelne an sein Maximum kommt.“

Im Stahlwerk Doppelpass äußerte sich auch SPORT1-Experte Alfred Draxler zur Situation des BVB: „Die Probleme sind offensichtlich die gleichen wie in der vergangenen Saison.“

Den Grund dafür sieht er beim Trainer: „Ich glaube, dass man in Dortmund inzwischen schon so weit ist, dass man über Edin Terzic nachdenkt, der schon einmal abgelöst wurde. Und die Frage ist, ob er wirklich derjenige ist, der dieser Mannschaft die richtige Mentalität einimpft. Da gibt es, glaube ich, die ersten Zweifel.“

Wolf widerspricht: Gibt keine Zweifel an Terzic

Hannes Wolf, der neue Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung des DFB, widersprach Draxler jedoch direkt: „Nein, in Dortmund gibt es die (Zweifel, Anm. d. Red.) nicht. Dafür bin ich nah genug dran“, sagt der Kumpel von Edin Terzic. „Sie haben in der Hinrunde etwas gekämpft, aber haben in der Rückrunde die meisten Punkte geholt. Deswegen gibt es die Zweifel weder bei den Fans noch bei den Verantwortlichen. Mit der Identifikation und wie er moderiert ist er nicht nur beliebt, sondern eine Nummer drüber.

Bei zahlreichen BVB-Fans machte sich nach den schwachen Auftritten in den Bundesliga-Spielen gegen Köln und Bochum allerdings doch Unmut breit - und nicht wenige veröffentlichten diesen auf der Plattform X (ehemals Twitter).

Während mancher bereits den baldigen Terzic-Abschied prophezeite, beschwerte sich ein anderer User über die Mentalität beim BVB und meinte: „Terzic ist kein Meistertrainer und das wird auch so bleiben.“

BVB-Fan: „Bei Terzic ist es wie bei Klopp“

Andere Fans halten die Kritik - wie Wolf - dagegen für übertrieben und schlugen sich auf die Seite von Edin Terzic.

Ein Dortmund-Unterstützer meint sogar zu ahnen: „Bei Terzic ist es wie bei Klopp. Es gibt nur einen Trainerwechsel, wenn der Trainer selbst geht.“

Aber auch Fußball-Fans, die nicht mit Terzic sympathisieren, mahnen die Kritiker aus den eigenen Reihen zur Geduld und erinnern an die starke Rückrunde des BVB, die beinahe mit der Deutschen Meisterschaft belohnt worden war.

Bei allen Diskussionen im Netz stellt sich die Terzic-Frage beim Verein aktuell nicht. Nach SPORT1-Informationen genießt der gebürtige Sauerländer die volle Rückendeckung der Chefetage um Boss Hans-Joachim Watzke. Der hatte kürzlich erst betont: „Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus.“

Die Dortmunder haben trotz mäßiger Leistungen vier Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt und auch im DFB-Pokal die erste Runde überstanden.

Dennoch dürfte ein guter Auftritt am 3. Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Heidenheim sicher dabei helfen, dass die kritischen Stimmen erst einmal wieder verstummen. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist am Freitag um 20.30 Uhr (LIVE im Ticker bei SPORT1).