Ist das gesund, was Union macht? | Bundesliga-Kolumne

Im Grunde sind die Hauptstädter von null auf hundert in den Kreis der Top-Klubs aufgestiegen. Die Entwicklung in den letzten Jahren ging irre schnell, Union ist wie Freiburg auf Speed.

Union geht all-in

Erstens, weil sie all-in gehen. Die Union-Macher Dirk Zingler, der Vereinspräsident, und Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer, treiben den Ausbau unermüdlich voran. Was gut ist. Was aber auch immense Risiken birgt.

Die Gefahr, sich an den steigenden Ausgaben und neuen Möglichkeiten zu verschlucken, ist nicht zu unterschätzen. Das wissen sie zum Beispiel in Mönchengladbachbach, in Bremen, erst recht auf Schalke, auch in Wolfsburg und sogar beim BVB.