"Das macht Angst": Tuchels Ratlosigkeit verstört sogar die Experten

Spiel eins endet im Debakel - und wie schon in der Vorsaison heißt die große Frage rund um den FC Bayern: Warum funktioniert die hochkarätige Mannschaft aus München so selten? Nach der bitteren Supercup-Pleite gegen RB Leipzig wurde auch im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 heiß diskutiert.

Rettig: Tuchel-Aussagen zu Kane ein Fehler

Auch SPORT1 -Experte Stefan Effenberg zeigte sich entgeistert. Er attestiert den Bayern eine „katastrophale“ Leistung. Der ehemalige FCB-Profi schloss sich der Kritik an Tuchel an: „Ein Trainer sollte wissen, woran es liegt. Er hatte vier Wochen Vorbereitungszeit, wonach er sich auch gesehnt hat. Und dann liefert Bayern so ein Spiel ab. Das ist enttäuschend und macht Angst.“

Die Baustellen im Kader seien weiter nicht geschlossen, daran ändere auch die Ankunft von Kane nichts. Effenberg hatte eine klare Forderung an Tuchel: „Als Bayern-Trainer stelle ich mich nach so einem Spiel hin und sage: Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe in den nächsten fünf Tagen, um gegen Bremen einen anderen FC Bayern zu sehen. Das hätte ich von ihm erwartet.“