Gosens-Hammer vor Abschluss! Die Zahlen zum Transfer

Gosens von Inter Mailand zu Union Berlin

Der Abwehrspieler will in Berlin mehr Spielzeit bekommen als zuletzt in Mailand und sich dadurch für einen Platz im EM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

Der in Emmerich geborene Gosens spielte erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen, ohne jemals in der Bundesliga gespielt zu haben. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. Er absolvierte bisher 16 Länderspiele (zwei Tore).