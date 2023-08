FC Bayern: Die Tuchel-Bilanz des Grauens

Mit dem klaren Auftrag, den kriselnden FC Bayern wieder in ruhiges Fahrwasser zu lenken, heuerte Thomas Tuchel Ende März in München an. Doch der gewünschte Effekt ist auch knapp fünf Monate nach seinem Amtsantritt nicht eingetreten.

Im Gegenteil: die herbe 0:3-Pleite des deutschen Rekordmeisters im Supercup gegen RB Leipzig brachte Tuchel in Erklärungsnot. Von einer sportlichen Weiterentwicklung fehlte jede Spur, seine ratlosen Aussagen nach dem Schlusspfiff gaben einen überraschend offenen Einblick in seine Gedankenwelt.

Tuchel-Bilanz bei Bayern schlechter als beim BVB

Beim FC Chelsea (2,08 Punkte in 100 Spielen), Paris Saint-Germain (2,35 Punkte in 127 Spielen) und Borussia Dortmund (2,12 Punkte in 107 Spielen) tütete Tuchel im Schnitt mehr Zähler ein. Selbst bei seiner Bundesliga-Station in Mainz (1,43 Punkte in 183 Spielen) rangierte er in einem ähnlichen Bereich wie zu seiner aktuellen Bayern-Zeit.