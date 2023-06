Zukunft beim FC Bayern? Jetzt spricht Mané!

Wie der Offensiv-Star am Dienstag im senegalesischen Fernsehen klarstellte, hoffe er auf eine positive Zukunft beim deutschen Rekordmeister. „Ja, so Gott will. Wenn alles gut geht, werde ich zu den Bayern zurückkehren“, sagte er bei 2sTV. Er liebe Herausforderungen, „und Bayern ist eine große Herausforderung. Es liegt an mir, alles zu tun, um diese Herausforderung zu meistern.“