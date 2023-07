FC Bayern: Was Mané zum Abschied Kimmich mit auf den Weg gab

Während eine Medientermins von Sponsor Paulaner in Singapur im Rahmen der Asienreise, an dem auch SPORT1 teilnahm, erklärte der Nationalspieler mit Blick auf den nach seinem Unterschenkelbruch noch immer mit Reha-Maßnahmen beschäftigen Neuer: „Natürlich drücken wir Manu die Daumen, dass er schnell wieder zurückkommt und gesund wird.“

Dass gerade auf der Torhüterposition der Bayern in Anbetracht des Transferpokers um Yann Sommer noch Bewegung hereinkomen könnte, mochte Kimmich nicht kommentieren: „Was jetzt auf dem Transfermarkt passiert ist, habe ich nicht so mitbekommen.“

Das gab Mané zum Abschied Kimmich mit auf den Weg

„Wir sind lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass das völlig normal ist. Zu- und Abgänge wird‘s immer geben. Es läuft bei einem Abschied nicht so, dass man da abends noch zusammensitzt, ein Essen spendiert und über die Zeit spricht“, fügte Kimmich an. „Sadio hat uns heute Morgen noch Tschüss gesagt.“

Kimmich wegen Goretzka-Frage genervt

Standard-Debatte lässt Kimmich kalt

Was die eigene Position ganz grundsätzlich betrifft, zeigte sich Kimmich denn auch entspannt: „Bei Julian (Tuchel-Vorgänger Nagelsmannn Anm. d. Red.) war es in der letzten Saison so, dass ich ein Tick offensiver war. Bei Thomas Tuchel ist es so, dass ich etwas defensiver agiere. Wir haben zuletzt viel 4-2-3-1 gespielt mit einer Doppelsechs und da bildet die Doppelsechs eher die Absicherung.“