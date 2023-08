Kane ein "sensationeller Spieler" - Köln-Kapitän Kainz spricht bei SPORT1 über Bayern-Star, Sabitzer und Saudi-Wechsel

Ein Wechsel in die Saudi Pro League ist aktuell nichts Ungewöhnliches mehr. Immer mehr Spieler aus den europäischen Top-Ligen schließen sich Vereinen wie Al-Nassr, Al-Ittihad oder auch Al-Hilal an. Angefangen mit Cristiano Ronaldo und gefolgt von Karim Benzema, Sadio Mané oder auch Neymar werden die Stars mit enormen Summen in die Wüste gelockt.