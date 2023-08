Kane jubelt - worauf sich der Bayern-Neuzugang in Deutschland ganz besonders freut

Harry Kane wirkt glücklich und entspannt, als er unter Münchens strahlender Sonne über seine ersten Tage beim FC Bayern spricht. In dem Video-Interview mit Sky Sport UK beteuert der 30-Jährige, mit seinem neuen Verein alle Titel gewinnen zu wollen.

Kane brennt auf sein Bundesliga-Debüt in Bremen, bei dem er am Freitagabend vermutlich von Beginn an spielen wird: „Das erste Ligaspiel einer Saison ist immer eines der aufregendsten des Jahres, weil man so bereit ist und zeigen will, was man kann“, sagte der Rekord-Transfer der Bayern.

Kane warnt vor der schweren Aufgabe auswärts bei Werder, kündigt aber auch an: „Ich freue mich darauf, Bayern München und den Fans zu zeigen, was ich in meiner ganzen Karriere gemacht habe, und wir versuchen, dieses Spiel zu gewinnen.“

Harry Kane über Supercup: „War schon ein wildes Erlebnis“

Als der britische Reporter den Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft fragt, ob er sich auf die Winterpause der Bundesliga freut, lächelt Kane verschmitzt. „Ja! Das wird sicher helfen. Wir alle wissen, wie vollgepackt der Terminkalender ist, besonders in England mit der Premier League“. Für ihn ist klar: „Die Winterpause wird eine schöne Erfahrung sein und meinem Körper guttun.“

Womöglich sei dies sogar für die EM 2024 von Vorteil, bei der Kanes Engländer zum erweiterten Favoritenkreis gehören. „Natürlich kann ich mich bis zur EM in der nächsten Saison etwas mehr ausruhen, als ich es normalerweise tue. Ich werde diesen Umstand also genießen (lacht). Aber es sind noch ein paar Monate Zeit, bis ich überhaupt an die Winterpause denken kann“, sagte Kane.

In dem Video-Clip erzählt Kane auch fröhlich über seine ersten paar Tage in Deutschland, in denen er unter Trainer Thomas Tuchel zum Blitzdebüt im Supercup gegen RB Leipzig kam, nachdem der Brite erst Freitagabend in München gelandet war.