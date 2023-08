Müller reagiert auf Pavard-Wirbel: "Spieler müssen Entscheidungen akzeptieren"

Thomas Müller hat entspannt auf den Wechsel-Wirbel um seinen Teamkollegen Benjamin Pavard reagiert. Der Superstar des FC Bayern sieht in dem Poker um den französischen Verteidiger einen ganz normalen Vorgang.

„Es ist immer so, dass bis kurz vor Toresschluss in einigen Mannschaften in Europa ein bisschen Unruhe ist. Manche Spieler müssen da Entscheidungen treffen, Entscheidungen akzeptieren“, sagte Müller nach dem 3:1-Sieg seiner Münchner gegen den FC Augsburg.