"Das stimmt nicht": Tuchel reagiert auf Pavard-Berichte

„Benji ist für mich ein sehr wichtiger Spieler“, sagte der 49-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz und ließ einen Abgang des Franzosen weiter offen: „Wenn sich noch etwas ändern sollte, liegt das an uns, ob wir noch Ersatz finden können.“

Die Nerven sollen bei dem Verteidiger jedoch blank liegen, wie italienische Medien berichten. So wollte Pavard am Mittwoch das Training schwänzen und Tuchel habe in einem Gespräch mit Pavard-Berater Pini Zahavi die Woge geglättet.