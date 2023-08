Spektakuläre Wende bei Kolo Muani?

Randal Kolo Muani wird seit einer Woche intensiv mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht . Eintracht Frankfurt hat das Preisschild klar festgelegt, sie wollen 100 Millionen Euro für den bis 2027 gebundenen Stürmer.

Doch seitdem von diversen Medien berichtet wurde, dass es sogar schon eine Einigung zwischen Kolo Muani und PSG geben soll, hat sich nichts mehr in dieser Causa bewegt.

Mbappé-Tür wohl zu: Greift Real bei Kolo Muani an?

Eine Meldung von Sky Sports Football vom Donnerstagnachmittag bringt etwas Klarheit in die Angelegenheit. Kylian Mbappé soll den Verantwortlichen demnach erzählt haben, dass er den Klub in diesem Sommer unter keinen Umständen verlassen will.