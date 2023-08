Harry Kane: FC Bayern im Transfer-Poker mit Spurs einig - aber der Stürmer zögert noch...

Nach SPORT1 -Informationen haben sich der FC Bayern und Tottenham Hotspur zwar über einen Transfer von Harry Kane verständigt. Allerdings: Der Spieler muss noch das finale Go geben. Und er zögert, wie aus England zu hören ist.

Der FC Bayern rechnet noch heute mit einer Entscheidung von Kane, der nach sehr guten Gesprächen mit Thomas Tuchel und den Verantwortlichen bereits vor mehreren Wochen seine Zusage für einen Wechsel an die Isar gegeben hatte.

Bayern-Chefs bleiben optimistisch

Entsprechend bereiten die Münchner im Hintergrund alles vor, um den Transfer in den nächsten Tagen zu finalisieren: Verträge, Modalitäten, Medizincheck.

Sollte er das finale Go geben, würde Kane weniger als ein Jahr vor seinem Vertragsende in London zum teuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte werden - und zum teuersten Verkauf in der Klub-Historie der Spurs.