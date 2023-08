FC Bayern: Wegen Kane! Matthäus kritisiert Tuchel

Bayern-Neuzugang Harry Kane hat am Samstagabend im Supercup gegen RB Leipzig sein Debüt gefeiert - und das nur wenige Stunden nach offizieller Bestätigung des Mega-Transfers.

Wie Lothar Matthäus in seiner Sky -Kolumne erklärte, hätte er sich ein anderes Vorgehen gewünscht. „Ich hätte die neue Nummer 9 gestern überhaupt nicht spielen lassen. Man hätte den Weltstar nach all dem Hickhack der letzten Tage rund um seine Unterschrift den Fans vorstellen und ihn dann schön neben Uli Hoeneß auf die Tribüne setzen sollen“, schilderte der 62-Jährige - und kritisierte damit die Entscheidung von Thomas Tuchel.

Tuchel spricht Kane Startelf-Garantie aus

Kane hätte demnach „lieber eine Woche mit der Mannschaft ordentlich trainieren sollen“ und erst beim Bundesliga-Auftaktspiel in Bremen sein erstes Bayern-Pflichtspiel absolvieren sollen. „Für mich war das Kane-Debüt ein Fehler. Das Gezeter um seinen Flug, noch schnell zum Medizincheck, mitten in der Nacht unterschrieben und so weiter. Das war keine gute Idee mit dem ersten Spiel.“