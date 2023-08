Tränen-Abschied vor Bayern-Wechsel! Salihamidzic-Nachfolger lässt aufhorchen

Der 47-Jährige, seit der Saison 2015/16 Sportdirektor in Salzburg, verlässt den österreichischen Top-Klub nach über 17 Jahren in Richtung Bayern München, wo er ab dem 1. September die Nachfolge von Hasan Salihamidzic antreten wird.

„Salzburg ist der geilste Klub der Welt“

Da die Mozartstädter bis Ende August kein Heimspiel mehr bestreiten werden, wurde Freund bereits am Sonntag von den Fans und Klub-Verantwortlichen verabschiedet. „Vielen Dank an unsere Fans, es war eine unglaublich geile Zeit“, erklärte der 47-Jährige mit Tränen in den Augen.