Bayer Leverkusen: So wurde Palacios zum großen Häuptling

Mit vollem Risiko, viel Anlauf und gestreckten Beinen grätschte der bereits gelb-vorbelastete Exequiel Palacios kurz vor der Pause frontal in Nikola Dovedan herein. Heidenheims Proteste folgten unmittelbar, ein früher Platzverweis schien naheliegend zu sein. Aber das Glück des 24-Jährigen: Er traf vor allem den Ball, weshalb Schiedsrichter Christian Dingert beide Augen zudrückte und ihn nicht in die Kabine schickte.