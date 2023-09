Bundesliga heute: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Samstag um 15:30 Uhr trifft Borussia Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park auf den RB Leipzig. Die Fohlen haben in den letzten drei Bundesliga-Heimspielen gegen Leipzig allesamt gewonnen, nachdem sie zuvor vier Niederlagen hinnehmen mussten. Leipzig wartet bei keinem anderen Bundesligisten so lange auf einen Punktgewinn und könnte nun erstmals vier Gastspiele in Folge gegen einen Gegner im Oberhaus verlieren. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane holte allerdings nur zwei Punkte in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen mit Borussia Mönchengladbach und steht damit unter Druck, endlich einen Sieg einzufahren.

Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen gezeigt, dass sie für Tore gut sind. In den letzten sechs Spielen von RB Leipzig sind mindestens drei Tore gefallen, während in den letzten fünf Spielen von Borussia Mönchengladbach ebenfalls mindestens drei Tore fielen. Leipzig hat in den ersten vier Spielen der Saison bereits 13 Tore erzielt und übertraf damit ihren Expected-Goals-Wert um 7,4 Treffer - kein anderes Team übertraf seinen xG-Wert so deutlich wie Leipzig. Gladbachs Defensive hingegen ist noch nicht stabil und kassierte bereits zwölf Gegentore in vier Spielen. Es bleibt abzuwarten, ob Leipzig diese Schwäche ausnutzen kann.

RB Leipzig geht als Favorit in das Spiel, da sie die letzten drei Bundesligaspiele in Folge gewonnen haben und saisonübergreifend in acht der letzten neun Partien im Oberhaus siegreich waren. Gladbach hingegen startete mit vier sieglosen Spielen in die Bundesliga-Saison 2023/24 und steht damit unter Druck, endlich Punkte zu sammeln. Es wird interessant zu sehen sein, ob Gladbachs Trainer Seoane die Mannschaft auf die Siegerstraße führen kann oder ob Leipzig seine Siegesserie fortsetzt.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird BMG gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

