Bundesliga heute: FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag treffen der FC Augsburg und der 1. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Die beiden Mannschaften haben in der Vergangenheit bereits einige spannende Duelle ausgetragen. In der vergangenen Saison konnte Mainz erstmals seit 2016/17 beide Bundesligaspiele gegen Augsburg gewinnen. Von den zehn Duellen zuvor hatte der FCA acht gewonnen. Die Augsburger haben in den letzten zwölf Bundesliga-Partien gegen Mainz immer getroffen, was ihre längste laufende Torserie gegen ein Team ist.