Bundesliga: Sport-Club Freiburg – FC Augsburg (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der SC will im Spiel gegen Augsburg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Freiburg trennte sich im vorigen Match 0:0 von Eintracht Frankfurt. Letzte Woche gewann der FCA gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:1. Somit belegt der FC Augsburg mit zwei Punkten den 15. Tabellenplatz.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz des Sport-Club Freiburg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Mit dem Gewinnen tat sich der Gastgeber zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Die formschwache Abwehr, die bis dato zwölf Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Augsburg in dieser Saison. Für den FCA muss der erste Saisonsieg her. Nur einmal ging Augsburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.