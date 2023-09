Das Märchen um Rocco Reitz bei Borussia Mönchengladbach - "Ich liebe den Verein"

René Maric, ehemaliger Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach, holte am Mittwoch auf X (ehemals Twitter) einen alten Kommentar zum Gladbach-Talent heraus, der mit vielen Bildern aus verschiedenen Altersklassen versehen war.

Gladbach verlängert Vertrag mit Reitz

„Ich bin aufs Zimmer gerannt und konnte es gar nicht realisieren. Ich habe meine Familie angerufen. Da kamen Freudentränen. Das war der Wahnsinn“, erinnerte sich Reitz im Vereinspodcast an die besondere Nachricht, die er vor drei Jahren von Marco Rose erhalten hatte.

Rocco Reitz spielte schon in seiner Jugend für Borussia Mönchengladbach

„Ich liebe den Verein“

Abgesehen von zwei hilfreichen Leihgeschäften nach St. Truiden in Belgien trug Reitz seitdem immer das Trikot der Fohlenelf - eine besondere Geschichte mit Seltenheitswert in der jetzigen Fußballwelt.

Kimmich als Vorbild

Der Mittelfeldspieler legte einen starken Saisonstart hin, gegen den FC Bayern München stand er beim bitteren 1:2 sogar in der Startelf. Es war seine erste Partie bei den Profis über die vollen 90 Minuten. Zuvor hatte der 21-Jährige erst einmal von Beginn an für die Fohlen gespielt - und nun durfte er ausgerechnet gegen sein Vorbild ran!

„Es war eine geile Erfahrung, gegen Kimmich zu spielen . Ich schaue zu ihm auf und gucke mir gerne an, wie er spielt. Er ist ein starker Gegenspieler. Er dreht auf und weiß schon genau, was er machen muss und wann Gnabry oder Sané gehen“, schwärmte Reitz anschließend im SPORT1 -Interview.

Nächster Meilenstein

Der nächste Meilenstein ließ nicht lange auf sich warten: Beim 3:3 in Darmstadt sammelte das Gladbacher Juwel seinen ersten Scorerpunkt. Er leitete das 1:3 von Jordan Siebatcheu mit einer sehenswerten Vorlage ein und untermauerte damit, dass er neben Lauf- und Zweikampfstärke auch über technische Fähigkeiten verfügt.

Die Belohnung folgte in Form der Vertragsverlängerung.

Nun will der 21-Jährige fester Bestandteil der Mannschaft werden und so viele Spiele von Anfang an machen wie möglich - trotz der Rückkehrer Manu Koné und Chris Kramer.