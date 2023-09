DFB schwenkt in brisanter Frage um: Hummels hatte Recht!

Patrick Ittrich hatte als Unparteiischer der Partie vor einer Woche bei einer Abwehraktion von Omar-Haktab Traoré auf Strafstoß entschieden - und seine Sichtweise in einem Austausch mit Borussia Dortmunds Mats Hummels auf Twitter auch verteidigt.

Doch der Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann widersprach Ittrich nun indirekt: „Kein Strafstoß. Das ist in der Nachbetrachtung ein Fehler“, meinte der Referee im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Schiedsrichter gibt zu: Es war kein Elfmeter

Es gehe nicht um „Kollegen-Bashing, sondern darum, Transparenz herzustellen“, führte der 44-Jährige, der am Samstag beim 7:0 des FC Bayern gegen Bochum an der Pfeife gewesen war, weiter aus: „Hier wollen wir keinen Strafstoß haben. Es geht nicht darum, ob der Ball fest oder weniger fest berührt wurde. Es ist vom Heidenheimer ein normaler Bewegungsablauf.“

Robert Hartmann: Bayern-Elfer „undiskutabel“

Anders beurteilte Hartmann derweil eine Szene aus dem Bayern-Spiel, als er nach einer Abwehraktion von Ivan Ordets auf Elfmeter entschieden hatte. Dieser hatte den Ball zunächst mit dem Ball gespielt, das Spielgerät aber anschließend an den im Fallen ausgestreckten Arm bekommen.

„Der Spieler geht mit einem weit nach oben abgespreizten Arm in die Flugbahn“, analysierte Hartmann im Doppelpass: „Der Ball wird zwar noch kurz vom Oberschenkel abgefälscht, aber dadurch, dass die Hand schon vorher so deutlich so weit oberhalb des Kopfes geführt wurde, ein undiskutabler Strafstoß.“