"Eine Augenweide": Rückkehrer Guerreiro macht Tuchel froh

Guerreiro, im Sommer ablösefrei vom BVB verpflichtet, hatte sich in der Vorbereitung einen Muskelbündelriss zugezogen und erst am vergangenen Dienstag im Pokal in Münster (4:0) als Einwechselspieler debütiert. Der 29-jährige Portugiese und Tuchel kennen und schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Borussia mit dem Pokalsieg in der Saison 2016/17.