FC Bayern: Erste Freund-Entscheidung gefallen! Sportdirektor sitzt gegen Gladbach auf der Bank

Der neue Sportdirektor des FC Bayern, der zum 1. September sein Amt an der Säbener Straße angetreten ist, erlebte am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Spiel als Bayern-Verantwortlicher - und sah dank eines späten Treffers von Mathys Tel direkt den ersten Sieg.

Interessant: Der 46-Jährige, der von RB Salzburg nach München kam, nahm im Borussia-Park auf der Bank des Rekordmeisters Platz. Das hatte er bei seiner Vorstellung am Mittwoch noch offengelassen. „Ob ich auf der Bank oder der Tribüne sitzen werde, werde ich mit Thomas Tuchel in den kommenden Tagen besprechen“, hatte Freund bei seiner Vorstellung am Mittwoch gesagt.