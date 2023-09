FC Bayern: Tuchels alter und neuer Liebling! Spezielle Liebeserklärung an einen Star

2019 war die Wiedervereinigung von Thomas Tuchel und Raphael Guerreiro noch gescheitert.

„Ich hatte praktisch zugestimmt. Dann gab es einige Veränderungen im Klub, und es ging in eine andere Richtung“, verriet der Portugiese bei beIN Sports nach dem geplatzten Wechsel zu Paris Saint-Germain, wo Tuchel zu diesem Zeitpunkt als Coach tätig war.

Vier Jahre später arbeiten der deutsche Trainer und einer seiner Lieblingsschüler aus gemeinsamen BVB-Tagen wieder zusammen. Doch ein Muskelbündelriss verhinderte bislang einen erfolgreichen Einstand von Guerreiro beim FC Bayern.

FC Bayern: Tuchel schwärmt nach Guerreiro-Debüt

Seit dieser Woche ist die Verletzung aber endgültig Geschichte und der 29-Jährige konnte seine ersten Einsatzminuten im Bayern-Trikot verbuchen. Tuchel brachte Guerreiro in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 4:0-Erfolg über Preußen Münster in der 62. Minute für Alphonso Davies in die Partie.

Angesprochen auf das Debüt des Portugiesen geriet der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell mit RB Leipzig (Samstag, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) regelrecht ins Schwärmen. „Er hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine persönliche Geschichte, weil mir fast alles gefällt, was er macht“, erklärte Tuchel über die ersten 28 Minuten von Guerreiro für den FCB.

Der 50-Jährige ließ dabei durchblicken, dass er es kaum erwarten kann, den Europameister von 2016 häufiger spielen zu lassen und verspricht sich durch ihn mehr spielerischen Glanz. „Er ist ein ganz feiner Fußballer und sehr spielintelligent. Eine Augenweide im Training“, sang Tuchel ein Loblied.

Der Trainer hob hervor, dass Guerreiro in seinen Entscheidungen immer zwei Schritte vorausdenke, zudem sei er sehr torgefährlich. Daraus folgerte Tuchel: „Es ist gut, dass er zurück ist. Ich kenne ihn persönlich sehr lange aus der Dortmunder Zeit und ich weiß, dass es ihm wichtig ist, dass er Spaß und Freude auf dem Platz hat.“

In Dortmund wird Guerreiro zum „Trainerliebling“

Sieben Jahre sind vergangen, seit Guerreiro unter Tuchel seine ersten Schritte bei Borussia Dortmund absolvierte. Damals wie heute sparten die beiden nicht mit gegenseitigem Lob.

So schätzte der aktuelle FCB-Coach von Anfang an die herausragenden technischen Fähigkeiten des 29-Jährigen. „Wir haben ihn im Torschusstraining gesehen, wir haben seine Präzision in der Torvorbereitung in engen Räumen gesehen und deshalb kann er alles spielen bei uns“, erklärte Tuchel 2016.

Wie schnell er von seinem neuen und alten Schützling angetan war, verdeutlichte seine Aussage vor dem fünften Bundesligaspiel von Guerreiro. „Er ist viel zu gut, um auf eine Position festgelegt zu werden. Er ist auf dem besten Weg zum Trainerliebling“, stellte der damalige Dortmund-Trainer klar.

Raphael Guerreiro absolvierte seine Debütsaison beim BVB unter Thomas Tuchel

Daher setzte er ihn auch anstatt als linker Verteidiger häufig im zentralen Mittelfeld ein. In seinen 35 BVB-Partien unter Tuchel lief Guerreiro laut Transfermarkt.de 17-mal im Zentrum auf, als Linksverteidiger hingegen nur siebenmal, die weiteren elf Partien bestritt er als linker Schienenspieler.

„Das habe ich alles ihm zu verdanken“

„Zuerst war ich überrascht, als er mich ins Mittelfeld steckte, weil ich dort zuvor noch nie gespielt hatte“, blickte Guerreiro in einem Interview auf dem YouTube-Kanal des FC Bayern im Juni zurück.

Sein Fazit über die gemeinsame BVB-Zeit mit Tuchel fiel äußerst positiv aus: „Ich denke, dass ich seinetwegen viel über diese Position gelernt habe. Und wenn ich jetzt wieder links spiele, weiß ich, wie man sich Spieler im Mittelfeld bewegen muss. Das habe ich alles ihm zu verdanken.“

Der Erfolg des Positionswechsels gab Tuchel recht. In den 24 Bundesligapartien während der gemeinsamen Spielzeit 2016/17 steuerte Guerreiro elf Scorerpunkte bei.

Guerreiro: „Beste Zeit beim BVB unter Tuchel“

Nach Tuchels Abschied am Ende jener Saison gelang es dem Nationalspieler in den folgenden Jahren nicht immer, in gleicher Weise zu überzeugen.

„Ich hatte meine bisher beste Zeit beim BVB unter ihm, das ist völlig klar. Ich habe einige Treffer erzielt und Vorlagen gegeben“, stellte Guerreiro selbst im SPORT1-Interview im Februar 2022 fest.

Die damals relative frische Wahl Tuchels zum Welttrainer 2021 sei für Guerreiro „keine große Überraschung“ gewesen, „denn ich weiß, was er als Trainer kann“.

Wird Guerreiro beim FC Bayern ein Dauerbrenner?

In München hat Guerreiro einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschrieben. Der Schritt zum FC Bayern war aufgrund seiner engen Bindung zum Trainer wenig überraschend eine einfache Entscheidung.

„Als Thomas mich anrief, dachte ich sofort daran, wieder für ihn zu spielen“, verriet der 29-Jährige nach seinem Transfer zum Rekordmeister.

Welche Rolle Guerreiro beim FC Bayern in den kommenden Wochen und Monaten genau einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Doch angesichts des überschwänglichen Lobes von Tuchel kann getrost davon ausgegangenen werden, dass diese im weiteren Saisonverlauf durchaus gewichtig ausfällt.

„Er hat lange darauf gewartet und hatte einen guten Einstand. Ich glaube nicht, dass er lange braucht, um sich reinzufinden“, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag und deutete damit regelmäßige Einsätze für Guerreiro an.