Neues Bayern-Supertalent: Die besondere Geschichte hinter seinem Trikottausch

Für Frans Krätzig war es gleich in doppelter Hinsicht ein ganz besonderes Tor!

Der 20-Jährige traf in der ersten Runde des DFB-Pokals des FC Bayern auswärts bei Preußen Münster zum ersten Mal in einem Pflichtspiel. Doch damit nicht genug: Der gegnerische Torwart, der Krätzigs Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 kurz vor der Halbzeit nicht verhindern konnte, war kein Geringerer als Johannes Schenk. Der ebenfalls 20 Jahre alte Keeper ist von den Bayern derzeit an Münster ausgeliehen und gut mit Krätzig befreundet.