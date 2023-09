Niemals Golden Boy? Kaum Hoffnung für Bayern-Star Musiala!

Musiala-Deal war „wahnsinnig clever“

Und bis jetzt thront der Real-Madrid-Star Jude Bellingham im Ranking offenbar an der Spitze. Bitter für Musiala, der nach seinem Tor zum Meistertitel in der vergangenen Spielzeit „eigentlich eine kleine Statue“ verdient gehabt hätte, wie Franchi erklärte.

Aber: „Im ersten Teil der aktuellen Saison konnte er seine Genialität nicht so ausspielen, er war nicht so eine stark scheinende Sonne, die dich mit ihrem Licht blind machen kann“, meinte der Award-Leiter geradezu poetisch.

Derzeit vollbringe Bellingham in Madrid „Magisches“, Musiala müsse also etwas „Außergewöhnliches“ vollbringen, um sich doch noch mal an die Spitze zu setzen. Immerhin: Ein bisschen Zeit bleibt noch, der Preis wird erst am 4. Dezember verliehen.