FC Bayern: Jamal Musiala schließt Abschied nicht aus!

„ Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga der Welt zurzeit, aber ich fühle mich wohl hier und bin fokussiert darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein. Aber du weißt nie, was in ein paar Jahren sein wird“, sagte der deutsche Nationalspieler der Sportbild .

Davies zu Real Madrid? „Ich weiß, dass er glücklich ist“

Seine persönlichen Ziele in naher Zukunft hat der Mittelfeldspieler dabei hoch gesteckt. „Ich will einer der besten Spieler der Welt sein. Das ist mein Anspruch. In ein bis zwei Jahren will ich auf dem höchstmöglichen Level sein.“